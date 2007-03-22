FACUA, satisfecha de que por fin se abra expediente sancionador a las compañías de móviles por los redondeos tras sus denuncias de 2003
Pide a la Comunidad de Madrid que las multas sean proporcionales a los beneficios obtenidos por las compañías, que pueden rondar los 10.000 millones de euros.
FACUA.org
España-22/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por el expediente sancionador incoado por la Comunidad de Madrid a Movistar, Vodafone y Orange por los redondeos al alza aplicados en su facturación.
FACUA denunció estas irregularid