Nuestras accionesMadrid puede multar a Movistar, Vodafone y Orange

FACUA, satisfecha de que por fin se abra expediente sancionador a las compañías de móviles por los redondeos tras sus denuncias de 2003

Pide a la Comunidad de Madrid que las multas sean proporcionales a los beneficios obtenidos por las compañías, que pueden rondar los 10.000 millones de euros.

FACUA.org
España-22/03/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por el expediente sancionador incoado por la Comunidad de Madrid a Movistar, Vodafone y Orange por los redondeos al alza aplicados en su facturación.

FACUA denunció estas irregularid

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos