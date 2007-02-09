FACUA se dirige a organizaciones de todo el país para pedir su adhesión a la convocatoria del 1 de marzo como 'día sin móvil'
Ha diseñado un logotipo de libre uso para promover el boicot contra las tarifas abusivas, que ya está siendo incorporado a numerosas webs, entre ellas la de los impulsores de la iniciativa.
FACUA.org
España-09/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta a más de un centenar de organizaciones ciudadanas de todo el país para pedir su adhesión a la convocatoria del 1 de marzo como día sin móvil, como medida de boicot contra