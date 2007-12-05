FACUA se muestra satisfecha ante la primera sanción por el redondeo en móviles, que denunció en 2003 ante la Comunidad de Madrid
Sin embargo, considera que su cuantía es insignificante para Vodafone dados los miles de millones que le reportó el cobro de segundos de conversación no consumidos.
FACUA.org
España-05/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción se muestra satisfecha ante el hecho de que, por fin, una de las tres compañías de móviles que denunció en noviembre de 2003 ante la Administración de Consumo de la Comunidad de Madrid vaya a ser sancionada.
Sin embargo