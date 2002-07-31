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FACUA Sevilla cierra el caso Muebles Peralta logrando indemnizaciones por valor de 816.000 euros

Dos años y medio después de la tragedia, el equipo jurídico de la Asociación ha logrado indemnizaciones para todos sus socios afectados.

FACUA.org
Sevilla-31/07/2002
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Casi dos años y medio después de la tragedia acontecida el 3 de febrero de 2000 en la nave de Muebles Peralta de la localidad de Dos Hermanas, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha cerrado los expedientes de sus treinta y un socios afectados logrando in

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