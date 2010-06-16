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FACUA Sevilla y la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe firman un convenio de colaboración

Desarrollarán actuaciones conjuntas entre las que se encuentra el desarrollo de un programa de formación para la defensa de los consumidores.

FACUA.org
Sevilla-16/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe han firmado, un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas en defensa de los consumidores.

El acuerdo ha sido sus

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