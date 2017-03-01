FACUA sumará a su demanda contra Telefónica la cuarta subida de precios de Movistar Fusión
La compañía anuncia un nuevo encarecimiento de sus paquetes en otros 5 euros, con el pretexto de incluir más datos móviles, en vísperas de la audiencia previa por la demanda que FACUA presentó en 2015.
FACUA.org
España-01/03/2017
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