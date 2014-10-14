FACUA tacha de escándalo las ayudas ilegales del Gobierno a firmas como Telefónica, Santander e Iberdrola
La Comisión Europea obliga al Ejecutivo del PP a recuperar los miles de millones de euros en deducciones fiscales a las principales empresas españolas, otorgados cuando empezaron los duros recortes en educación y sanidad.
FACUA.org
Europa-14/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA recuerda que las empresas implicadas representan a los tres sectores más denunciados por los consumidores: telecomunicaciones, energía y banca.
FACUA-Consumidores en Acción considera un escándalo las multimillonarias ayudas que el Gobierno otorgó ilegalmente en 2011, en forma de deducciones fiscales, a las mayores empresas españolas -Telefónica, Banco Santander e Iberdrola, entre otras-. Esto ocurri&oac