Nuestras accionesMientras, no actúa ante los fraudes contra los consumidores

FACUA tacha de escándalo las ayudas ilegales del Gobierno a firmas como Telefónica, Santander e Iberdrola

La Comisión Europea obliga al Ejecutivo del PP a recuperar los miles de millones de euros en deducciones fiscales a las principales empresas españolas, otorgados cuando empezaron los duros recortes en educación y sanidad.

FACUA.org
Europa-14/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera un escándalo las multimillonarias ayudas que el Gobierno otorgó ilegalmente en 2011, en forma de deducciones fiscales, a las mayores empresas españolas -Telefónica, Banco Santander e Iberdrola, entre otras-. Esto ocurri&oac

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