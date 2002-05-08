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FACUA valora muy positivamente las restricciones a la publicidad de alcohol previstas por el Gobierno pero duda de la eficacia de prohibir el consumo en la calle

La Federación advierte que si las administraciones implicadas no ponen en marcha mecanismos de inspección eficaces los anunciantes seguirán incumpliendo las restricciones como lo han hecho hasta ahora.

FACUA.org
España-08/05/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora muy positivamente las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas previstas en el borrador del Anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol, que coinciden en gran

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