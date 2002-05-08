FACUA valora muy positivamente las restricciones a la publicidad de alcohol previstas por el Gobierno pero duda de la eficacia de prohibir el consumo en la calle
La Federación advierte que si las administraciones implicadas no ponen en marcha mecanismos de inspección eficaces los anunciantes seguirán incumpliendo las restricciones como lo han hecho hasta ahora.
FACUA.org
España-08/05/2002
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