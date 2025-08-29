Falsifican su firma y se quedan con su iPhone 16: FACUA logra que Jazztel deje de reclamarle el dinero de un teléfono que nunca recibió
La operadora de telefonía le exigía el abono de las cuotas de un dispositivo que la empresa de mensajería le había entregado a otra persona.
FACUA.org
Madrid-29/08/2025
FACUA Madrid ha conseguido que Jazztel deje de reclamar a un socio las cuotas de un iPhone 16 que nunca llegó a recibir ya que un tercero se quedó con el terminal tras usurpar su identidad y falsificar su firma en el albarán de la empresa de transporte.
Massimiliano D.B.