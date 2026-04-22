Feria Outlet: FACUA Córdoba recomienda informarse sobre las condiciones de devolución antes de realizar ninguna compra
La asociación recuerda que, aunque se trate de productos rebajados o vendidos en eventos promocionales, los establecimientos están obligados a responder por las faltas de conformidad o defectos no informados previamente.
FACUA.org
Córdoba-22/04/2026
FACUA Córdoba recomienda a los consumidores que extremen la precaución antes de realizar compras en la Feria Outlet Córdoba, que se celebrará en el Parque Joyero de Córdoba los días 24, 25 y 26 de abril. Se trata de un evento comercial en el que distintos establecimientos ofrecen productos con d