Más noticiasEn un foro ruso

Filtran 5 millones de nombres de usuario y contraseñas de Gmail

Afecta a cuentas de diversos países, principalmente de Inglaterra, España y Rusia. Google niega un fallo de seguridad.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-11/09/2014
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Un archivo con casi cinco millones de cuentas y contraseñas de Gmail ha sido publicado por un ‘hacker’ ruso este martes en un foro de Bitcoin del citado país, según informó el sitio web ruso CNews.

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