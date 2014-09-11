Filtran 5 millones de nombres de usuario y contraseñas de Gmail
Afecta a cuentas de diversos países, principalmente de Inglaterra, España y Rusia. Google niega un fallo de seguridad.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-11/09/2014
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Un archivo con casi cinco millones de cuentas y contraseñas de Gmail ha sido publicado por un ‘hacker’ ruso este martes en un foro de Bitcoin del citado país, según informó el sitio web ruso CNews.
La información publicada, que puede