Firefox 72 parchea una vulnerabilidad crítica explotada por ciberdelincuentes
Se trata de un problema de seguridad que permite que se escriban o lean datos de localizaciones de memoria que normalmente no son accesibles.
Europa Press
Internacional-10/01/2020
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Imagen: Mozilla.org.
Mozilla ha distribuido un parche de seguridad para la última versión de su navegador web, Firefox 72, en el que soluciona una vulnerabilidad crítica que podía permitir que un ciberatacante se hiciera con el control de dispositivo.
A pesar de que Firefox 72 se ha