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Francia multa a Apple con 25 millones de euros por falta de información sobre el iPhone

Los servicios antifraude franceses han concluido que hubo carencias en la información que suministró sobre las actualizaciones del sistema de explotación del teléfono.

FACUA.org
Internacional-10/02/2020
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Francia ha multado a Apple con 25 millones de euros después de que los servicios antifraude del país galo hayan concluido que hubo carencias en la información que suministraba la compañía sobre las actualizaciones del sistema de explotación de los iPhone,

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