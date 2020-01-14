Google alerta sobre Joker, un malware que realiza fraude por SMS y de pagos por WAP
La compañía ha eliminado más de 1.700 aplicaciones infectadas con el programa malicioso de su tienda Play Store.
Europa Press
Internacional-14/01/2020
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Google Play Protect ha eliminado 1.700 aplicaciones únicas de la familia de malware Joker en Play Store, antes de que los usuarios las descargaran, una amenaza que la compañía sigue desde 2017 y que se dedica a defraudar a través de SMS y de pagos por WAP.