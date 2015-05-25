Ikea retira las cancelas Patrull Klämma y Patrull Smidig por riesgo de caídas
La alerta de la cadena sueca afecta a los productos adquiridos con anterioridad al 2 de marzo de 2015.
FACUA.org
España-25/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de las cancelas de seguridad Patrull Klämma o Patrull Smidig, con sistema a presión, vendidas con anterioridad al 2 de marzo de 2015 por riesgo de caída si estos artículos se instalan en la p