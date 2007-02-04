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IU-ICV planteará en el Congreso al Gobierno si piensa hacer algo ante la subida tarifaria de las compañías de móviles

La diputada Isaura Navarro ha registrado en el Congreso una pregunta al Ejecutivo en la que asegura que el Gobierno y los reguladores de la competencia "tienen que hacer algo" para evitar este "abuso manifiesto" contra los usuarios de telefonía móvil

FACUA.org
España-04/02/2007
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Al igual que ERC y CiU, el grupo parlamentario IU-ICV preguntará al Gobierno si piensa hacer algo ante la subida de tarifas anunciada por las tres principales compañías de telefonía móvil que operan en España, Movistar, Vodafone y Orange, con la que prete

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