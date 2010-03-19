La 22ª Asamblea General de FACUA Andalucía analizará las políticas de Consumo del Gobierno andaluz
Cuarenta delegados de sus ocho asociaciones aprobarán el programa de actuaciones de la Federación para el presente ejercicio.
FACUA.org
Andalucía-19/03/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebra este sábado 20 de marzo en Sevilla su XXII Asamblea General, en la que se dan cita cuarenta delegados de sus ocho asociaciones provinciales.
El documento central de la Asamblea, que será