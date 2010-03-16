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La Asamblea General de FACUA Sevilla aprueba su programa de actuaciones para 2010

Al acto asistieron 153 socios, quienes también dieron su valoración positiva a las acciones realizadas durante el ejercicio anterior.

FACUA.org
Sevilla-16/03/2010
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La XXX Asamblea General de la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha aprobado su programa de actuaciones para 2010 y el presupuesto económico de la organización.

Al acto, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo, asistieron 153 socios de FACUA Sev

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