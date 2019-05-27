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La Audiencia Nacional juzgará a la excúpula de iDental por 24 delitos contra la Seguridad Social

El juez De la Mata propone juzgar a los siete administradores y a dos testaferros por presunto fraude 23,6 millones de euros. FACUA ejerce la acusación particular en la causa.

FACUA.org / Europa Press
España-27/05/2019
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de La Mata, ha puesto fin a la instrucción de la primera pieza separada del caso iDental y ha dictado un auto en el que propone juzgar a la que fuera su cúpula

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