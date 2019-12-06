La Audiencia Nacional ratifica la multa de 500.000 euros a Vodafone por bloquear numeración 118
La CNMC sancionó a la compañía al considerar que la operadora cometió una infracción por incumplimiento grave de su obligación de interoperabilidad con estos números.
Europa Press
España-06/12/2019
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Imagen: Vodafone.
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Vodafone España contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de julio 2017 que derivó en una multa de 500.000 euros por dos infracciones muy graves al bloquear la in