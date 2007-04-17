Más noticias

La CMT remite a Consumo e Industria su informe sobre la subida de las tarifas de móviles

El presidente del organismo regulador dice que serán los ministerios los que decidan si desvelan o no sus conclusiones.

FACUA.org
España-17/04/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha remitido a los ministerios de Consumo e Industria el informe elaborado a raíz de la subida de tarifas aplicada por las principales operadoras de telefonía móvil al eliminar sus prácticas de redondeo.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos