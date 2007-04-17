La CMT remite a Consumo e Industria su informe sobre la subida de las tarifas de móviles
El presidente del organismo regulador dice que serán los ministerios los que decidan si desvelan o no sus conclusiones.
FACUA.org
España-17/04/2007
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha remitido a los ministerios de Consumo e Industria el informe elaborado a raíz de la subida de tarifas aplicada por las principales operadoras de telefonía móvil al eliminar sus prácticas de redondeo.