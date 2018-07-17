La CNMC sanciona a cinco empresas de energía por una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico
Se trata de About White (1.800 euros), Asal Energía (1.800 euros), Eléctrica Vaquer Energía (3.000 euros), Empresa Municipal de Distribución de Energía Eléctrica de Ponts (1.800 euros) y Alpapat (1.800 euros).
Europa Press
España-17/07/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a cinco empresas de electricidad con un total de 10.200 euros por una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico.
En concreto, las compañías sancionadas han sido About White (1.8