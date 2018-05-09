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La CNMC sanciona a Telefónica con 8,5 millones por incumplir sus obligaciones regulatorias mayoristas

Presentó una oferta económica irreplicable para posibles competidores en un concurso convocado por el Gobierno vasco en 2015.

Europa Press
España-09/05/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 8,5 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de las obligaciones regulatorias que tiene establecidas en los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquiladas terminales.

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