La empresa de cámaras de seguridad Wyze confirma la filtración de más de 2 millones de datos de usuarios
Entre la información expuesta se encuentra la altura, el peso, el género y otros aspectos sobre la salud de consumidores, además de sus correos y códigos SSID de las redes wifi.
Europa Press
España-07/01/2020
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Imagen: Wyze.
La empresa de cámaras de seguridad Wyze ha confirmado que sufrió una fuga de datos este mes que podría haber expuesto en internet información personal de millones de clientes.
Wyze ha señalado que la brecha de seguridad se descubrió el pasado 26 de