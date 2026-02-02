La factura de la luz del usuario medio experimenta una leve bajada mensual del 4,6% en enero, según el análisis de FACUA
El Gobierno ha aplicado una subida del 2,8% en la tarifa por la potencia contratada.
FACUA.org
España-02/02/2026
La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado una leve bajada en el último mes del 4,6%, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo se ha situado en los 82,97 euros frente a los 87,00 de diciembre.
En cuanto