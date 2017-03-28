La Fiscalía investiga por estafa los 807 denunciados por FACUA que usan como reclamo las cláusulas suelo
Ve indicios de "delito continuado" en las llamadas recibidas por usuarios desde un móvil en las que una locución insta a llamar a una línea de tarificación adicional para tramitar la devolución de su dinero.
FACUA.org
España-28/03/2017
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