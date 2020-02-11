La Junta de Andalucía silenció una multa que hizo que Twitter modificase dos de sus condiciones legales
La compañía obligaba a someterse a los tribunales de EEUU para resolver asuntos como suspensiones de cuentas. Tras una denuncia de FACUA, Consumo apreció que era una cláusula abusiva. Una sentencia lo ratifica.
FACUA.org
Andalucía-11/02/2020
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Imagen: Flickr.com/photos/traftery/ (CC BY-NC-SA 2.0).
La autoridad de protección de los consumidores de la Junta de Andalucía silenció un procedimiento sancionador contra Twitter que acabó en los tribunales y provocó que la red social modificase dos de sus condiciones legales.
La red social obligaba a sus us