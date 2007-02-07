La ministra Salgado en el Congreso: "conviene estudiar el coste del establecimiento de llamada y asegurar que se ajusta a los precios que las compañías van a imponer a los usuarios"
El diputado de CiU Jordi Xuclà se suma a FACUA al pedir en el Congreso una investigación sobre la legalidad de las nuevas tarifas de establecimiento de llamada.
FACUA.org
España-07/02/2007
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El diputado de CiU Jordi Xuclà ha pedido esta tarde en el Congreso a la ministra de Sanidad y Consumo que «investigue» la subida del 25% en el precio de establecimiento de llamada que aplicarán Movistar, Vodafone y Orange ya que «la Ley [de mejora de la protecció