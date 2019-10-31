La Policía desarticula una red de fraude en Valencia que robó más de 300.000 euros de tarjetas bancarias
Utilizaban métodos de 'phishing' para obtener el dinero de sus víctimas y posteriormente lo utilizaban mediante compra de 'bitcoins', de distintos tipos de artículos y sacándolo de cajeros.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/10/2019
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Equipos informáticos y móviles requisados por la Policía durante el registro. | Imagen: Policía Nacional
La Policía Nacional ha detenido a tres personas tras una operación en la que ha desarticulado a una red de fraude en Valencía que había robado más de 300.000 euros de tarjetas bancarias. La organización utilizaba métodos de phishing para o