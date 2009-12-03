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La Producción Integrada ocupa en la actualidad unas 350.000 hectáreas en Andalucía

Este método de cultivo supone una alternativa frente al sistema convencional respetando el medio ambiente, el bienestar y la sanidad animal.

FACUA.org
Andalucía-03/12/2009
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La Producción Integrada es un método de producir de una manera sostenible y racional, que se basa en sustituir los métodos tradicionales por prácticas y tecnologías sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Esta idea nació en 1977 tras la D

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