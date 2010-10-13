La UE aprueba que se indemnice a pasajeros de barco por retrasos y cancelaciones
Los transportistas tendrán que abonar a los pasajeros el precio del billete u ofrecer una ruta alternativa en caso de retrasos de más de 90 minutos.
FACUA.org
Europa-13/10/2010
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El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva regulación que reforzará los derechos de los pasajeros de barco. Éstos podrán optar a compensaciones cuando sufran cancelaciones o retrasos superiores a una hora y media.
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