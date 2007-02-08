Las compañías de móviles cobran 0,12 euros por el establecimiento de cada llamada cuando su coste real podría situarse alrededor de 1 céntimo
FACUA ha pedido una investigación al Ministerio de Sanidad y Consumo ya que la nueva Ley Consumidores plantea que esta tarifa debe establecerse en relación a sus costes reales.
FACUA.org
España-08/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las compañías de telefonía móvil cobran 0,12 euros más IVA por el establecimiento de cada llamada, y las principales lo subirán a 0,15, cuando su coste real podría situarse