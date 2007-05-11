Nuestras accionesSegún se desprende del informe de la CMT

Las compañías de móviles ingresarán casi 100 millones anuales más que con los redondeos

FACUA critica la opacidad del organismo regulador en relación al establecimiento de llamada, ya que ni cifra su coste real ni da una respuesta concreta a la consulta planteada por el INC.

FACUA.org
España-11/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un primer análisis del informe que ha hecho público esta mañana la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre los cambios tarifarios de las compañías de móvi

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