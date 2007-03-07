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Las encuestas realizadas por los diarios digitales apuntan a un importante nivel de participación en el 'Día sin móvil'

FACUA ha realizado un seguimiento sobre las encuestas efectuadas desde elpais.com, diarioadn.com, 20minutos.es y canal-si.es.

FACUA.org
España-07/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un seguimiento sobre las encuestas realizadas desde diversos diarios digitales en relación al Día sin móvil, cuyos resultados difieren de forma considerable de la versión ofrecida por Mov

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