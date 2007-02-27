Las penalizaciones que imponen las compañías a los usuarios por darse de baja no guardan proporción con los 'descuentos' aplicados en sus móviles
Si el usuario pide la baja antes de 18 meses, la compañía se otorga el poder de multarle con 174 euros aunque el móvil que recibió sólo tuviese un descuento de 15 euros con respecto a su precio sin compromiso de permanencia.
FACUA.org
España-27/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio sobre veintinueve de los móviles ofertados por Movistar, Vodafone y Orange que pone de manifiesto que las penalizaciones que imponen por darse de baja antes de 18 meses no guardan proporción con lo