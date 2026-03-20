Leroy Merlin alerta del riesgo de caída al usar el asiento de baño ABS al no superar el producto las pruebas de resistencia
El producto afectado es el asiento de baño ABS y cromo brillo con referencia 16574943 y código de barras 8426479129004.
FACUA.org
España-20/03/2026
Leroy Merlin ha detectado un riesgo de caída por rotura al usar un asiento de baño vendido en sus instalaciones debido a que el producto no supera las prueba de resistencia.
En concreto, el producto afectado es el asiento de baño ABS, con patas antideslizantes y acabado en cromo brillo