Limones (15,0%) y cebollas (6,9%), los alimentos básicos que más se han encarecido en abril
El precio de las zanahorias se ha disparado más de un 22% en el último año. Los limones y los huevos también han subido un 15 y un 11% respectivamente desde abril de 2025.
FACUA.org
España-21/04/2026
Limones y cebollas son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre mar