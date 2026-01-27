Multan a un sevillano por una infracción de tráfico en un pueblo de Jaén un día que estaba en Toledo: FACUA logra que la anulen
El socio fue sancionado por hacer un giro prohibido con su vehículo por una línea continua. En las alegaciones, la asociación aportó pruebas de que ese día el coche estaba estacionado en Sevilla.
Sevilla-27/01/2026
FACUA Sevilla ha conseguido que el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación de Jaén anule una multa de tráfico de 200 euros que había recibido un socio por hacer un giro prohibido con su vehículo por una línea continua en Los Villares (Jaén) un día en el que él se encontraba