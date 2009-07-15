Los andaluces ya pueden consultar a través de Internet la lista de espera quirúrgica
Los usuarios en los que se supere el tiempo máximo establecido recibirán una notificación en la que se les informa de sus derechos.
FACUA.org
Andalucía-15/07/2009
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Los andaluces podrán consultar desde este miércoles su situación personal en la lista de espera quirúrgica a través de las páginas web de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) www.juntadeandalucia.es/salud y www.jun