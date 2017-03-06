Octava edición
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #PeorEmpresa2016
Estos premios lanzados por FACUA también incluyen las categorías El Peor Anuncio y El Peor Abuso.
FACUA.org
España-06/03/2017
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a La Peor Empresa de 2016. Se trata de la octava edición de estos premios lanzados por FACUA-Consumidores en Acción para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables en las relaciones entre las empresas, los usuarios y las organizaciones que representan sus intereses.
Los consumidores pueden remitir sus propuestas en el correo electrónico peorempresa2016@facua.org. La lista de nominados se hará pública en los próximos días en la página web FACUA.org/PeorEmpresa. A partir de entonces, podrá votarse a los finalistas y ganadores a través de la citada web.
FACUA
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