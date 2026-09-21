Nuestras acciones

FACUA critica que García y Bustinduy sigan sin cambiar la regulación de las clínicas privadas pese a la larga lista de cierres

En esta legislatura se han producido cierres en al menos nueve cadenas de clínicas dentales, centros de medicina estética y reproducción asistida. La asociación ha reclamado reiteradamente a los ministros de Sanidad y Consumo seguros obligatorios que protejan a los usuarios ante las quiebras.

FACUA.org
España-21/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción critica la pasividad de los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Consumo, Pablo Bustinduy, ante la sucesión de cierres de clínicas privadas y centros de estética.

L

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos