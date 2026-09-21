FACUA critica que García y Bustinduy sigan sin cambiar la regulación de las clínicas privadas pese a la larga lista de cierres
En esta legislatura se han producido cierres en al menos nueve cadenas de clínicas dentales, centros de medicina estética y reproducción asistida. La asociación ha reclamado reiteradamente a los ministros de Sanidad y Consumo seguros obligatorios que protejan a los usuarios ante las quiebras.
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España-21/09/2026
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Imagen: La Moncloa.
FACUA-Consumidores en Acción critica la pasividad de los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Consumo, Pablo Bustinduy, ante la sucesión de cierres de clínicas privadas y centros de estética.
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