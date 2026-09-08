Fundación FACUA

La Fundación FACUA se suma a la campaña de Famsi con motivo del Día de las Personas Cooperantes

La iniciativa reivindica la cooperación internacional como una inversión que genera conocimiento, fortalece los servicios públicos y crea oportunidades.

FACUA.org
Internacional-08/09/2026
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se suma a la campaña Lo que compartimos vuelve impulsada por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) con motivo del Día de las Personas Cooperantes qu

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