FACUA Córdoba denuncia que la concesionaria del aparcamiento del Hospital Reina Sofía lleva meses sin permitir el pago con tarjeta
La asociación critica la dejadez de la empresa EYSA, máxime cuando el sistema de pago con tarjeta fue una de las mejoras que ofertó para obtener la concesión, y reclama que se investigue si está incumpliendo las obligaciones contractuales que asumió.
FACUA.org
Córdoba-22/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba ha denunciado ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la empresa Estacionamientos y Servicios SAU (EYSA), concesionaria de los aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por llevar meses sin admitir el pago con tarjeta. La asociaci