Desaparece la dentadura de su madre y en la residencia se desentienden: FACUA logra que le abonen los 480 euros que le costó una nueva
Desde la dirección del centro le aseguraron que habían abierto una investigación para averiguar qué había ocurrido pero pasaban los meses y no le ofrecían ninguna solución.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-21/09/2026
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FACUA Castilla-La Mancha ha conseguido que una residencia de ancianos abone a una socia los 480 euros que pagó por una nueva dentadura postiza para su madre después de que desapareciese la que tenía y el centro no le ofreciese ninguna solución.