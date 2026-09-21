Vodafone, condenada a indemnizar con 10.000 euros a un cliente por incluirlo en un fichero de morosos
Casi una treintena de entidades consultaron sus datos en más de un millar de ocasiones durante los 47 meses que permaneció en esta lista de insolvencia.
FACUA.org
España-21/09/2026
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Vodafone deberá indemnizar con 10.000 euros, más intereses y costas judiciales, a un antiguo cliente por haber mantenido sus datos en dos ficheros de solvencia patrimonial pese a que la deuda que originó la inclusión era objeto de controversia.