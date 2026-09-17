La Fundación FACUA se integrará en la futura Confederación Iberoamericana de Consumidores y aborda nuevos proyectos de cooperación
Durante la sesión también se abordaron las actividades vinculadas a la Cátedra de Consumo, así como la publicación del número XII de la revista Razones de Utopía.
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Internacional-17/09/2026
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El Patronato de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se ha reunido este miércoles 16 de septiembre en la tercera de las sesiones ordinarias correspondientes a 2026.
En dicha sesión se aprobó s