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Los usuarios alertan de un 'malware' que afectaría a la versión gratuita de Spotify

El servicio de música en 'streaming' no ha indicado cómo actuar de momento, aunque los afectados recomiendan lo abrir la aplicación o desinstalarla.

FACUA.org
España-06/10/2016
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Los usuarios del servicio de música en streaming Spotify en su versión gratuita han alertado de que un software malicioso o malware estaría infectando los ordenadores al infiltrarse en el equipo informático sin consentimiento del propietario,

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