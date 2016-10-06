Los usuarios alertan de un 'malware' que afectaría a la versión gratuita de Spotify
El servicio de música en 'streaming' no ha indicado cómo actuar de momento, aunque los afectados recomiendan lo abrir la aplicación o desinstalarla.
FACUA.org
España-06/10/2016
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Tanto los ordenadores con Windows como con Mac tendrían un comportamiento extraño tras el ataque. | Imagen: flickr.com/laughingsquid (CC BY-NC-ND 2.0).
Los usuarios del servicio de música en streaming Spotify en su versión gratuita han alertado de que un software malicioso o malware estaría infectando los ordenadores al infiltrarse en el equipo informático sin consentimiento del propietario,