Los usuarios en España de banda ancha tradicional sólo reciben el 66,7% de lo contratado
Según un estudio publicado por la Comisión Europea y que señala que la tasa española supera la media de la Unión Europea.
FACUA.org
Europa-27/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los usuarios españoles de Internet de banda ancha xDSL -con conexión sobre líneas telefónicas ya existentes- sólo reciben el 66,7% de la velocidad de descarga contratada en horas punta, según un estudio publicado este miércoles por l