Lufthansa cancela otros 43 vuelos con origen o destino a España por la huelga de pilotos
En total, la aerolínea tiene previsto cancelar 1.706 entre hoy y mañana miércoles, en las dos nuevas jornadas de paros. FACUA aconseja a los afectados que reclamen.
FACUA.org / Europa Press
España-29/11/2016
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Lufthansa sigue cancelando vuelos debido a su huelga de pilotos. Este martes 43 de los más de 160 trayectos con origen o destino hacia España serán suspendidos. En total, la aerolínea tiene previsto cancelar 1.706 vuelos entre hoy y mañana