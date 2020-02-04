Más de 2.400 municipios españoles deberán resintonizar la TDT antes del segundo trimestre de 2020
Algunas emisiones estatales y autonómicas dejarán de difundirse en sus antiguas frecuencias. Las comunidades deberán adaptar las antenas de los edificios para después los usuarios actualizar sus canales.
FACUA.org / Europa Press
España-04/02/2020
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Algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas frecuencias en 2.413 municipios de España correspondientes a 29 áreas geográficas establecidas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre,