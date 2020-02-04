Más noticias

Más de 2.400 municipios españoles deberán resintonizar la TDT antes del segundo trimestre de 2020

Algunas emisiones estatales y autonómicas dejarán de difundirse en sus antiguas frecuencias. Las comunidades deberán adaptar las antenas de los edificios para después los usuarios actualizar sus canales.

FACUA.org / Europa Press
España-04/02/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas frecuencias en 2.413 municipios de España correspondientes a 29 áreas geográficas establecidas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos